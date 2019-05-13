Ультиматум Климкина Европе из-за санкций против РФ оценили в штабе Зеленского

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Спикер по политическим вопросам штаба новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков оценил ультиматум главы МИД страны Павла Климкина Европе из-за санкций против России. Об этом сообщает NewsOne.

До этого Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.

По словам Разумкова, это очень серьезное заявление, поскольку с «Минском» связана большая часть антироссийских санкций. Поэтому «отмахиваться» от этого процесса — неправильно, уточнил спикер.

Он также добавил, что хоть Минские соглашения неэффективны, на настоящий момент иной альтернативы нет.

«По сути, «Минск» — это большая «дорожная карта», и, если по ней шагами идти, можно было бы прийти к миру», — заключил Разумков.

Ранее министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек заявил, что страны ЕС не рассматривают введение санкций против России после упрощения порядка предоставления российского гражданства жителям Донбасса.