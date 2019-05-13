Названы новые правила ввоза хамона в Россию

Минсельхоз определился с правилами ограничений на ввоз мясных продуктов для личных целей. Об этом сообщает принадлежащий Березкину РБК.

Как отмечается, теперь в Россию можно ввозить до пяти килограмм мяса на человека, но из тех стран, где не были зафиксированы заразные болезни животных.

Уточняется, что Минсельхоз разработал документ, обсуждение которого продлится до 3 июня и который запрещает ввозить в страну для личных целей мясную продукцию из стран, которые не являются членами ЕАЭС и на которые нет разрешения или ветеринарного сертификата страны отправления.

Кроме того, согласно этому документу, Россельхознадзор должен получить право на уничтожение в пунктах пропуска через границу России мясной продукции, которую люди ввозят из стран, не входящих в ЕАЭС.

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