Власти Уфы отремонтируют парки за 164 млн рублей

Мэрия Уфы направит до 164 млн рублей на ремонт парков и скверов, сообщает портал ProUfu.ru.

Средства из городского бюджета будут выделены на ремонт 40 объектов. Подрядчика выберут на предстоящем аукционе.

Планируется высадка деревьев и кусто, замена бортовых камней, замена плитки, установка садовых диванов, урн и организация велопарковки.

Одним из условий конкурса является трехлетняя гарантия на выполненные работы.

Ранее сообщалось, что в Уфе на ремонт трибун перед зданием мэрии потратят 17 млн руб.