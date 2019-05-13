Власти Уфы отремонтируют парки за 164 млн рублей
Мэрия Уфы направит до 164 млн рублей на ремонт парков и скверов, сообщает портал ProUfu.ru.
Средства из городского бюджета будут выделены на ремонт 40 объектов. Подрядчика выберут на предстоящем аукционе.
Планируется высадка деревьев и кусто, замена бортовых камней, замена плитки, установка садовых диванов, урн и организация велопарковки.
Одним из условий конкурса является трехлетняя гарантия на выполненные работы.
Ранее сообщалось, что в Уфе на ремонт трибун перед зданием мэрии потратят 17 млн руб.