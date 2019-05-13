ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные банка.

По имеющимся данным, Центробанк не чеканил российские копейки в 2018 году, так как в обращении было мелочи на сумму около 6,6 млрд руб.

Отмечается, что часть копеек продолжает находиться у граждан страны.

Как пояснили в пресс-службе банка, монеты, находящиеся у населения, не возвращаются в оборот.

Ранее сообщалось, что Россию назвали мировым лидером по закупкам золота.