Возможность отмены виз между Россией и Японией оценили в Совфеде

<img src="//img.gazeta.ru/files3/984/10961984/RIAN_03197906.HR.ru-pic905-895x505-39924.jpg">

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев оценил перспективы отмены виз между Россией и Японией. Об этом он рассказал в интервью «Парламентской газете».

По его словам, такая возможность есть, но сам процесс будет продолжительным.

«Совершенно точно могу сказать, что процесс этот будет долгим, он должен сопровождаться апробацией целого ряда отдельных решений», — отметил Косачев.

Он также добавил, что сейчас оба государства обсуждают визовый вопрос для жителей Сахалина и Хоккайдо.

На настоящий момент без визы в Японию могут въехать граждане 68 стран.

Ранее сообщалось, что Россия и Иран облегчат визовый режим.