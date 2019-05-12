На Кубе вводят контроль за сосисками и яйцами

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Министр внутренней торговли Кубы Бетси Диас заявила, что власти страны вводят контроль за социально значимыми продуктами питания. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, речь идет о таких продуктах, как яйца, курица, рис и сосиски.

Она также добавил, что данные меры позволят обеспечить «справедливость распределения продуктов».

Диас подчеркнула, что ограничения связаны с санкциями западных стран.

Ранее сообщалось, что США пригрозили Кубе санкциями «самого высокого уровня».