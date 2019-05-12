На Кубе вводят контроль за сосисками и яйцами
Министр внутренней торговли Кубы Бетси Диас заявила, что власти страны вводят контроль за социально значимыми продуктами питания. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, речь идет о таких продуктах, как яйца, курица, рис и сосиски.
Она также добавил, что данные меры позволят обеспечить «справедливость распределения продуктов».
Диас подчеркнула, что ограничения связаны с санкциями западных стран.
Ранее сообщалось, что США пригрозили Кубе санкциями «самого высокого уровня».