Трамп ответил на требование демократов по его налогам
Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал требование демократов по публикации его налоговых деклараций.
По его словам, на президентских выборах 2016 года «избирателям было плевать» на данные о его налогах.
Он также добавил, что в настоящее время его налоговая отчетность проходит аудиторскую проверку.
Трамп подчеркнул, что демократы намерены сделать его налоги «частью выборов» 2020 года.
Ранее сообщалось, что в конгрессе США затребовали налоговые декларации Трампа.