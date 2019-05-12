Трамп ответил на требование демократов по его налогам

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Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал требование демократов по публикации его налоговых деклараций.

По его словам, на президентских выборах 2016 года «избирателям было плевать» на данные о его налогах.

Он также добавил, что в настоящее время его налоговая отчетность проходит аудиторскую проверку.

Трамп подчеркнул, что демократы намерены сделать его налоги «частью выборов» 2020 года.

Ранее сообщалось, что в конгрессе США затребовали налоговые декларации Трампа.