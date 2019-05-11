Неспособность противостоять Китаю признали в США

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Бывший глава Центральной разведки Роберт Гейтс рассказал, что у Соединенных Штатов отсутствует внешнеполитическая стратегия в отношении китайской стороны. Об этом сообщает CBS.

По словам Гейтса, у Пекина есть цели и стратегия их достижения. В настоящее время Китай выделяет субсидии китайским компаниям для того, чтобы они смогли добиться доминирования в десяти областях высоких технологий.

«У нас в самом деле нет стратегии, у нас ее не было уже довольно давно», — заметил Гейтс.

Он добавил, что именно поэтому Пекин имеет преимущества в переговорах с Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на китайские товары еще на $300 млрд.