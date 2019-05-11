Госдолг Японии достиг исторического максимума

Размер государственного долга Японии превысил $10 трлн, передает телеканал NHK со ссылкой на данные министерства финансов.

Как отмечается, этот показатель достиг рекордного значения третий год подряд.

На конец 2018 финансового года госдолг страны составил более 1,103 трлн иен (более $10 трлн). Эта сумма выросла почтина $140 млрд с последнего дня предыдущего финансового года.

Госдолг Японии превышает размеры валового внутреннего продукта (ВВП) страны более чем в два раза.

Ранее сообщалось, что агентство Bloomberg назвало самые «несчастные» экономики мира.