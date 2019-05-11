Будущее железнодородного сообщения с Россией оценили в Киеве

Министр инфраструктура Украины Владимир Омелян высказался по вопросу прекращения железнодорожного сообщения с Россией, сообщает РИА «Новости».

По его мнению, сообщение с Россией прекращается само по себе, наблюдается спад числа поездок в Россию украинцами.

Поэтому полного запрета ожидать не стоит, отметил Омелян.

Он отметил, что «политического решения... скорее всего не будет».

При этом, по его словам, в ведомстве такое решение поддержали бы.

В феврале Омелян допустили прекращение железнодорожного сообщения с Россией.