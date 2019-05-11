В КНР оценили возможность спада экономики из-за США

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Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прокомментировал возможность спада китайской экономики из-за торговых противоречий с США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Китайская экономика сохранит устойчивое и здоровое развитие», — сказал Лю Хэ.

По его словам, Пекин «не боится» спада экономики из-за США.

Он также добавил, что сотрудничество остается единственным правильным выбором для Китая и США.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд.