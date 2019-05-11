О прекращении железнодорожного сообщения с Россией высказались в Киеве
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение с Россией прекращается само по себе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в настоящее время наблюдается спад количества поездок из Украины в Россию.
Он также добавил, что пока не стоит ожидать «полного запрета».
Однако, Омелян признал, что поезда в Россию пользуются спросом.
Ранее сообщалось, что в Киеве допустили прекращение железнодорожного сообщения с Россией.