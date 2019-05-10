Коломойский грозит Ахметову падением доходов при Зеленском

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Олигарх Игорь Коломойский предрек самому богатому бизнесмену страны Ринату Ахметову падение доходов при президентстве Владимира Зеленского, сообщают украинские СМИ.

Однако, по словам Коломойского, при таких доходах переживать нечего.

«Ну, будет зарабатывать не 1,5 миллиардов, а 1 миллиард или 500 миллионов», — отметил Коломойский.

При этом олигарх подчеркнул, что предприятия Ахметова при действующем президенте Украины Петре Порошенко имели практически нулевые ставки ренты на добычу полезных ископаемых. Это создавало ему неконкурентные преимущества.

Ранее Коломойский рассказал, кто возглавит администрацию Зеленского.