Австрийский министр объяснила поддержку «Северного потока — 2»

Министр экономики Австрии Маргарет Шрамбок рассказала, что поддерживает строительство российского газопровода «Северный поток — 2» в целях обеспечения долгосрочного энергоснабжения Европы. Об этом чиновник заявила в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, выдержки приводит Hasepost.

Шрамбок поддерживает и другие виды транспортировки топлива, в том числе СПГ, однако в дополнение к газопроводу «Северный поток — 2».

Ранее США и Словакия осудили «Северный поток — 2». Европарламент в марте проголосовал за резолюцию, которая предлагает остановить строительство «Северного потока — 2». Кроме того, в США заявили о планах ввести против него санкции.