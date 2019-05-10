Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что ведомство хочет включить в список 8 новых стран.

Кроме России туда могут войти Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Ирландия и Малайзия.

Отмечается, что список носит символический характер, но попадание в него может вызвать негативные рыночные последствия для государств.