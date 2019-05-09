Bloomberg предрек Китаю самый крупный дефолт в истории

Исследование Bloomberg показало, что рынок облигаций Китая в этом году может пережить самый крупный дефолт.

Согласно полученным данным, за первый триместр года китайские компании заявили о дефолте по внутренним облигациям, который оценивается в $5,8 млрд. Этот показатель почти в 3,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Кроме того, скорость роста дефолта тоже увеличилась, что может привести к дефолту в размере $13 трлн.

По данным агентства, происходящее связано с уменьшением финансирования компаний.

Ранее сообщалось, что Китай сорвал сделку с США.