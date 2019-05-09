Трамп продлил антисирийские санкции

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Президент США Дональд Трамп проинформировал конгресс страны о продлении санкционных ограничений в отношении Сирии. Об этом сообщает Белый дом.

Как отмечается, режим чрезвычайного положения в отношении сирийской стороны действует с 2004 года.

«Действия и политика сирийского режима... продолжают способствовать росту экстремизма... а также представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что «жесткая война» с народом Сирии делает ситуацию во всем регионе нестабильной.

Ранее Трамп ввел новые санкции против Ирана.