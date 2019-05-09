Трамп продлил антисирийские санкции
Президент США Дональд Трамп проинформировал конгресс страны о продлении санкционных ограничений в отношении Сирии. Об этом сообщает Белый дом.
Как отмечается, режим чрезвычайного положения в отношении сирийской стороны действует с 2004 года.
«Действия и политика сирийского режима... продолжают способствовать росту экстремизма... а также представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США», — говорится в заявлении.
Подчеркивается, что «жесткая война» с народом Сирии делает ситуацию во всем регионе нестабильной.
Ранее Трамп ввел новые санкции против Ирана.