Трамп ввел новые санкции против Ирана

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Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который вводит санкционные ограничения в отношении добычи и производства металлов в Иране, сообщает Reuters со ссылкой на указ Белого дома.

В документе отмечается, что ограничения касаются производств стали, железа, алюминия и меди.

Трамп предупредил, что Соединенные Штаты также подготовили другие санкции против Ирана, которые будут введены, если иранские власти «в корне не изменят свое поведение».

Ранее США допустили ужесточение «ядерных санкций» против Ирана.