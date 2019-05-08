Россельхознадзор назвал долю молочного фальсификата в России

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Специалисты Россельхознадзора провели исследование российского молочного рынка и пришли к выводу, что в 2018 году каждый пятый молочный продукт был фальсифицированным. Их выводы опубликованы на сайте ведомства.

В Россельхознадзоре рассказали, что в России каждый год производится около 5,5 млн т переработанного питьевого молока, 3 млн т кисломолочных продуктов, а также 400 тыс. т мороженого.

При этом, заявили в ведомстве, в 2018 году 21,6% молочных продуктов, продаваемых в магазинах, не соответствовали указанному производителем составу и, следовательно, были фальсифицированными.

Ранее стало известно, что тотальный запрет на белорусское молоко отменен.