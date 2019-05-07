По делу о грязной нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека

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Четыре человека задержаны по делу о загрязнении российской нефти в трубопроводе дружба. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС.

Новость дополняется.

Ранее сообщалось, что «чистая» нефть из России поступила на белорусский НПЗ в Мозыре.

21 апреля Белоруссия ограничила экспорт нефти из России из-за ее качества, а 30 апреля остановила его полностью. 29 апреля, кондиционная нефть начала поступать на линейную производственную диспетчерскую станцию «Унеча». Поступление кондиционной нефти на Мозырский НПЗ ожидалось ориентировочно 2-3 мая.