Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кобылкин выразил уверенность, что Россия также движется к ограничению использования пластика.

«Многие крупные торговые сети нас уже поддерживают (в вопросе запрета одноразовой пластиковой посуды. — «Газета.Ru»). И мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять», — сказал Кобылкин.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев допустил полный запрет пластика в России. Премьер также ссылался на опыт других стран в вопросе использования пластика.