В МВД назвали причину аварии на газопроводе на Урале
Причиной аварии на газопроводе «Ямбург — Поволжье» в Свердловской области мог стать износ оборудования, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.
«На место происшествия выехала оперативная разведывательная группа предприятия-собственника данной ветки газопровода», — сказали в ведомстве.
Представитель ведомства добавил, что «точные причины случившегося будут установлены в самое ближайшее время».
На газопроводе «Ямбург – Поволжье» произошел разрыв с возгоранием.