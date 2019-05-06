Разрыв с возгоранием произошел на газопроводе «Ямбург – Поволжье»
На участке газопровода «Ямбург – Поволжье» в Свердловской области произошла авария, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минэнерго.
«На 1 161 километре газопровода «Ямбург – Поволжье» диаметром 1 400 миллиметров произошел разрыв с возгоранием. Пострадавших нет. Ограничения подачи газа потребителям нет», – говорится в сообщении.
Участок газопровода был отключен для обеспечения выгорания газа.
В результате произошедшего никто не пострадал.