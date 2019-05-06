WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX

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Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Boeing узнала о проблемах с системой оповещения за год до авиакатастрофы с самолетом 737 MAX в Индонезии.

Как отмечается, компания только в октябре прошлого года частично и уклончиво объяснила «суть проблемы».

При этом делиться ее подробностями Boeing стала только после катастрофы 737 MAX в Эфиопии.

Ранее СМИ рассказали об убытках авиалиний после массового запрета Boeing 737 Max.