«Чистая» нефть из России поступила на белорусский НПЗ в Мозыре

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Партия качественной российской нефти в воскресенье, 5 мая, поступила на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Белоруссии. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

Отмечается, что отбор проб подтвердил соответствие российского сырья стандартам, отгрузка поступившей нефти уже началась.

По словам специалистов, первое время система будет работать в ограниченном режиме. Чтобы полностью восстановить транспортировку российской нефти по нефтепроводу «Дружба» может потребоваться несколько месяцев, уточняет телеканал.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия согласовали крайний срок поступления чистой нефти.

21 апреля Белоруссия ограничила экспорт нефти из России из-за ее качества, а 30 апреля остановила его полностью. 29 апреля, кондиционная нефть начала поступать на линейную производственную диспетчерскую станцию «Унеча». Поступление кондиционной нефти на Мозырский НПЗ ожидалось ориентировочно 2-3 мая.