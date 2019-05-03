Киев обвинил РФ в подготовке новой газовой войны

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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной. Об этом он заявил в интервью украинскому бюро «Голоса Америки».

По его словам, Россия намерена создать газовый кризис на Украине в начале 2020 года.

«Их цель — создать искусственный кризис после 2019 года, начиная с первого января. Кризис, о котором говорю, который может иметь место в январе 2020-го года, можно назвать газовой войной. И я считаю, что ее вероятность очень высока», — заявил Коболев.

Он предупредил, что Украине необходимо подготовиться к этой «войне».

Ранее Коболев заявил, что Киев и Вашингтон близки к заключению договора о поставках газа из США.