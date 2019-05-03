Коломойский высказал Зеленскому первый упрек
Украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного президента Украины Владмира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом «как с колхозом». Об этом сообщает «Украинские новости».
«С крупным бизнесом не общаются как с колхозом. Это не колхозное собрание», — сказал Коломойский.
По его словам, Зеленский намерен провести встречу сразу с представителями малого, среднего и большого бизнеса.
Он также добавил, что данная идея Зеленского является «утопией».
Ранее сообщалось, что Коломойский ответил на вопрос о том, что он хочет получить от Зеленского.