Коломойский высказал Зеленскому первый упрек

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Украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного президента Украины Владмира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом «как с колхозом». Об этом сообщает «Украинские новости».

«С крупным бизнесом не общаются как с колхозом. Это не колхозное собрание», — сказал Коломойский.

По его словам, Зеленский намерен провести встречу сразу с представителями малого, среднего и большого бизнеса.

Он также добавил, что данная идея Зеленского является «утопией».

Ранее сообщалось, что Коломойский ответил на вопрос о том, что он хочет получить от Зеленского.