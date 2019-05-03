В ЕС раскритиковали выделение €100 млн украинскому агрохолдингу
Европейская ассоциация переработчиков и торговцев мясом птицы AVEC возмущена тем, что ЕБРР намерен выделить займ в €100 млн украинскому агрохолдингу «Мироновский хлебопродукт». Об этом сообщает Politico.
По данным издания, этот кредит позволит стабилизировать финансы украинского агрохолдинга после покупки европейской птицефабрики Perutnina Ptuj.
Как отмечается, в ассоциации возмутились тем, что деньги европейских налогоплательщиков пошли на приобретение европейской компании украинским холдингом.
При этом за счет подобной «сделки» выигрывает именно украинская компания, а не представители ЕС.
Ранее сообщалось, что МВФ заблокировал перевод €500 млн для Украины.