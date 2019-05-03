Коломойский: если экс-глава ЦБ Украины не вернется из Лондона, мы ее привезем

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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что если экс-председатель НБУ Валерия Гонтарева не захочет ехать на Украину, то он сможет доставить ее в страну. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Bihus.info.

Так в интервью он прокомментировал цитату «В интересные времена живем — Коломойский еще не прилетает в Украину, а Гонтарева уже не прилетает в Украину».

«Если она не прилетает, ничего страшного, мы ее привезем, если нужно будет», — сказал Коломойский.

Он добавил, что доставка Гонтаревой состоится в «частном порядке», не уточнив, что он имеет в виду.

Ранее Коломойского спросили о возвращении «Приватбанка».