Коломойский: если экс-глава ЦБ Украины не вернется из Лондона, мы ее привезем
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что если экс-председатель НБУ Валерия Гонтарева не захочет ехать на Украину, то он сможет доставить ее в страну. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Bihus.info.
Так в интервью он прокомментировал цитату «В интересные времена живем — Коломойский еще не прилетает в Украину, а Гонтарева уже не прилетает в Украину».
«Если она не прилетает, ничего страшного, мы ее привезем, если нужно будет», — сказал Коломойский.
Он добавил, что доставка Гонтаревой состоится в «частном порядке», не уточнив, что он имеет в виду.
Ранее Коломойского спросили о возвращении «Приватбанка».