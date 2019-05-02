Новак рассказал о российской нефти в рамках ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал выполнение сделки ОПЕК+ в апреле, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«В рамках ОПЕК+ Россия к концу апреля находится на уровене сокращения добычи нефти в 229 тбс без учета СРП и 223 тбс с учетом СРП. По итогам апреля добыча относительно октября 2018 года снизилась на 213 тбс без учета СРП и на 197 тбс с учетом СРП, относительно декабря 2018 года - на 280 тбс без учета СРП и на 247 тбс с учетом СРП», — заявил он.

Новак добавил, что в мае 2019 года Россия сохранит добычу нефти на оговоренном уровне.

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев поручил создать межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти, транспортируемой по нефтепроводу «Дружба» в Белоруссию.