Российские 100 рублей вошли в топ красивейших купюр мира

Российские 100 рублей, выпущенные к чемпионату мира по футболу, заняли четвертое место в рейтинге самых красивых купюр мира 2018 года по версии Международного банкнотного общества. Об этом сообщается на сайте организации.

На купюре изображен мальчик с футбольным мячом и легендарный вратарь Лев Яшин.

Первое место в конкурсе заняла купюра в 10 канадских долларов, на которой изображена темнокожая предпринимательница Виола Десмонд.

Далее следуют швейцарские 200 франков, норвежские 500 крон и на пятом — 40 долларов соломоновых островов.