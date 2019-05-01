Цены на нефть снижаются утром 1 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.07 мск стоимость фьючерсов с поставкой в июле на нефть марки Brent уменьшалась на 0,65% — до $71,59 за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть WTI — на 1,03%, до $63,25.

Ранее сообщалось, что нефть дешевеет на опасениях роста добычи ОПЕК.