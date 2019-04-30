Сотрудница Пенсионного фонда в Новосибирске 2 года получала пенсии за умерших стариков

В Новосибирске завершился суд над бывшей работницей Пенсионного фонда Ольгой Сысоевой, которую обвиняли в получении пенсий за умерших стариков, сообщает Ngs.ru.

Из-за махинаций Пенсионный фонд недосчитался около 1,3 млн руб.

По версии обвинения, сотрудница ПФР в 2015-2017 годах незаконно перечисляла на свои счета пенсионные выплаты, которые недополучили умершие старики, не оставившие после себя наследников.

Женщина вносила недостоверные сведения, указывая себя в качестве наследника, после этого удаляла данные.

Суд признал ее виновной в мошенничестве, приговорив к трем годам лишения свободы условно, и заставил вернуть ПФР больше 1 млн руб.