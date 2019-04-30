«Белнефтехим» вытеснит более 170 тыс. тонн грязной нефти

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Более 170 тыс. тонн загрязненной нефти будет вытеснено из нефтепровода на российском и белорусском участках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим».

Как отмечается, из них 120 тыс. тонн будет вытеснено в резервуары линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Мозырь».

«Предусматривается вытеснение некачественной нефти в объеме около 50 тыс. тонн с российского участка в резервуарный парк ЛПДС «Унеча». С белорусского участка от границы с Россией загрязненная нефть в количестве более 120 тыс. тонн будет вытеснена в резервуарный парк ЛПДС «Мозырь», — уточнили в «Белнефтехиме».

21 апреля Белоруссия ограничила экспорт из России из-за ее качества.

Ранее сообщалось, что в Минэнерго назвали сроки поступления чистой нефти в Белоруссию.