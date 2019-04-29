В Минэнерго назвали сроки поступления чистой нефти в Белоруссию

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В российском Минэнерго рассказали, когда по трубопроводу «Дружба» на белорусский Мозырский нефтеперерабатывающий завод начнет поступать чистая нефть. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в «Газету.Ru».

В ведомстве заявляли, что в понедельник, 29 апреля, кондиционная нефть начала днем поступать на линейную производственную диспетчерскую станцию «Унеча», а примерно в 17.00 достигла границы с Белоруссией.

«Поступление кондиционной нефти на Мозырский НПЗ ожидается ориентировочно 2-3 мая», — заявили в министерстве.

Уточняется, что нормализация поставок в порт Усть-Луга должна произойти 7 мая.

Ранее Россия и Белоруссия согласовали крайний срок поступления чистой нефти.