В Минэнерго назвали сроки поступления чистой нефти в Белоруссию
В российском Минэнерго рассказали, когда по трубопроводу «Дружба» на белорусский Мозырский нефтеперерабатывающий завод начнет поступать чистая нефть. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в «Газету.Ru».
В ведомстве заявляли, что в понедельник, 29 апреля, кондиционная нефть начала днем поступать на линейную производственную диспетчерскую станцию «Унеча», а примерно в 17.00 достигла границы с Белоруссией.
«Поступление кондиционной нефти на Мозырский НПЗ ожидается ориентировочно 2-3 мая», — заявили в министерстве.
Уточняется, что нормализация поставок в порт Усть-Луга должна произойти 7 мая.
Ранее Россия и Белоруссия согласовали крайний срок поступления чистой нефти.