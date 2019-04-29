Россия и Белоруссия согласовали крайний срок поступления чистой нефти

<img src="//img.gazeta.ru/files3/269/12317269/neft-pic905-895x505-18362.jpg">

Россия и Белоруссия договорились, что незагрязненная нефть из России по нефтепроводу «Дружба» должна поступить на Мозырский НПЗ не позднее чем 6 мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

При этом отмечается, что чистая нефть может поступить на завод и раньше. По словам источника, в дорожной карте по возобновлению транзита нефти указано, что чистую нефть «желательно» подать 4 мая, но не позднее 6 мая.

«Все предполагается реализовать в рамках дорожной карты», — сказал источник.

21 апреля Белоруссия ограничила экспорт из России из-за ее качества.

Ранее стало известно, что чистая российская нефть приблизилась к границе с Белоруссией.