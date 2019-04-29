Опубликована расширенная программа ПМЭФ

На сайте Петербургского международного экономического форума опубликована расширенная программа, сообщает фонд «Росконгресс», выступающий оргкомитетом мероприятия. Главная тема форума в этом году — «Формируя повестку устойчивого развития», а деловая программа разделена на четыре блока: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек – прежде всего».

В рамках первого трека запланировано обсуждение вопросов макроэкономического развития (изменения в структуре мировой экономики и торговли в эпоху цифровизации, конкуренция и регулирование на потребительском рынке, баланс коммерческих целей и задач устойчивого развития в бизнесе), а также климатических вызовов, экотуризма и сохранения Мирового океана. Блок по российской экономике будет посвящен привлечению инвестиций в нацпроекты, качеству инвестиционной среды и защите прав инвесторов, продвижению высокотехнологичного российского экспорта, развитию регионов, миграции, здравоохранению и «мусорной» реформе.

Сессии по направлению «Технологии, приближающие будущее» будут посвящены возможностям и вызовам, которые следуют за развитием технологий и цифровой трансформацией экономики. Дискуссии затронут вопросы развития искусственного интеллекта и киберугроз, цифровизации отдельных отраслей экономики, а также международного взаимодействия в науке. Трек «Человек – прежде всего» посвящен роли образования и подготовки кадров для экономики будущего, социальным коммуникациям для целей устойчивого развития, равенству возможностей в эпоху цифровой экономики и использованию технологий для трансформации здравоохранения и других сфер жизни человека.

«Программа форума составлена на основе тщательного анализа современных тенденций в развитии всех отраслей глобальной экономики. Благодаря работе экспертов, ученых, профессиональных и общественных объединений дискуссии в рамках деловой программы ПМЭФ ежегодно становятся ключом к решению важнейших проблем мирового экономического развития. Выводы, сделанные по результатам обсуждений на Форуме, подталкивают бизнес и власть к принятию необходимых решений, служащих реализации целей устойчивого развития», – отметил советник президента Антон Кобяков.