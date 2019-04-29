Официальный курс евро вырос

Официальный курс европейской валюты на вторник, 30 апреля, вырос на 11 коп. и составил 72,2024 руб. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Центрального Банка России.

По информации регулятора, курс доллара понизился на 1 коп. — до 64,6917 руб.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник, 29 апреля, на 4,39 коп. и достигла 68,0715 руб.

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Ранее на открытии торгов рубль незначительно рос по отношению к доллару и снижался к евро.