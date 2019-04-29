Россия стала почти на 13% меньше рассчитываться в долларах

Россия со времени введения санкций сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле до $388 млрд, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

При этом отмечается, что расчеты во внешней торговле в евро и рублях выросли на 26,6% и 14% соответственно. Так, доля расчетов в евро выросла до 21,9% и составила 151 млрд в долларовом эквиваленте. Доля расчетов в рублях выросла почти до 20% — до $136 млрд.

Как отмечается, расчеты в иных валютах составляют всего 2,4%, однако за пять лет их доля увеличилась на 84,6%.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев предрек нарастание отказа от доллара во всем мире.