Москва и Минск обсуждают ограничения на ввоз молока

<img src="//img.gazeta.ru/files3/997/12015997/RTX6EKUD-pic905-895x505-44235.jpg">

Первый заместитель руководителя аппарата правительства России Сергей Приходько заявил, что Москва ведет диалог с Минском по вопросу ограничений на ввоз белорусской молочной продукции, введенных в июне 2018 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в отношениях России и Белоруссии периодически «возникают отдельные проблемы и это нормально».

Он также добавил, что стороны обсуждают вопрос об ограничениях на ввоз молока «на различных уровнях».

Приходько подчеркнул, что ситуация вокруг данных ограничений является «разрешимой».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с главой Белоруссии Александром Лукашенко «грязную» нефть.