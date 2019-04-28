Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал причину осторожности китайских партнеров. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, китайские банки и прочие экономические структуры вынуждены учитывать рестрикции, которые применяют США и другие страны.

«Все-таки мы живем в век взаимозависимой экономики», — отметил Песков.

При этом, подчеркнул пресс-секретарь, это не означает, что Китай является сторонником санкций.

Ранее сообщалось, что КНР подарит России двух больших панд в знак доверия.