Медведев поручил за неделю найти виновных в российской «грязной» нефти

Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что дает неделю, чтобы найти виновных попадания «грязной» нефти в трубопровод «Дружба» во время транзита в Белоруссию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Кроме того, премьер России потребовал не только найти, но и наказать виновных.

«По результатам проверки обеспечьте наказание лиц, ответственных за допущенные нарушения», — подчеркнул Медведев.

Он также поручил направить материалы проверки в Генпрокуратуру.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин обсудил с главой Белоруссии Александром Лукашенко «грязную» нефть.