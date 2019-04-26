Венгрия остановила транзит российской нефти по «Дружбе»
Нефтегазовая компания Венгрии MOL приостановила транзит нефти из России через трубопровод «Дружба». Об этом сообщает ТАСС.
В компании отметили, что постоянно отслеживают качество поступающей нефти и приняли решение приостановить прием сырья.
Однако, уточнили в компании, у MOL до недавнего времени не было претензий к качеству российского сырья.
Тем не менее, в компании подчеркнули, что не допустят, чтобы некачественная нефть поступала на нефтеперерабатывающий завод в Венгрии.
Ранее сообщалось, что Словакия перекрыла транзит российской нефти по «Дружбе». Немногим раньше это сделал и Украина.