Венгрия остановила транзит российской нефти по «Дружбе»

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Нефтегазовая компания Венгрии MOL приостановила транзит нефти из России через трубопровод «Дружба». Об этом сообщает ТАСС.

В компании отметили, что постоянно отслеживают качество поступающей нефти и приняли решение приостановить прием сырья.

Однако, уточнили в компании, у MOL до недавнего времени не было претензий к качеству российского сырья.

Тем не менее, в компании подчеркнули, что не допустят, чтобы некачественная нефть поступала на нефтеперерабатывающий завод в Венгрии.

Ранее сообщалось, что Словакия перекрыла транзит российской нефти по «Дружбе». Немногим раньше это сделал и Украина.