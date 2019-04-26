Меняйло после совещания с Коноваловым по ЖКХ обвинил власти Хакасии в некомпетентности

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло жестко раскритиковал главу Хакасии Валентина Коновалова на открытом совещании правительства республики.

Как сообщает РЕН-ТВ, особое недовольство полпреда СФО вызвал тот факт, что о проблемах республики он узнает не от губернатора, а из других источников.

Меняйло остался недоволен и тем, что глава региона и его подчиненные не смогли дать ни одного внятного ответа на его вопросы.

Полпред подчеркнул, что главные задачи руководства республики — остановить рост текущей задолженности и платить текущие платежи.

По итогам совешания Меняйло обвинил органы власти Хакасии всех уровней в некомпетентности: «Некомпетентность и отсутствие работы органов власти всех уровней в Хакасии по разрешению этой проблемы. Я специально задавал вопросы, которые по телефону ставил в свое время. Дальше по итогам проверки и по результатам будет сделан окончательный вывод».

В начале апреля «МРСК Сибири» ограничил подачу электроэнергии 13 предприятиям ЖКХ региона и бюджетным учреждениям из-за долгов потребителей. Энергоснабжение тогда было возобновлено под личные гарантии главы Хакасии Валентина Коновалова, который пообещал в кратчайшие сроки разработать и утвердить программы реорганизации сферы ЖКХ для повышения платежной дисциплины. Однако за 5 месяцев работы нового правительства так и не был проведен аудит работы предприятий ЖКХ, которые оплачивают всего 40% потребляемой электроэнергии.

В настоящее время от отключений Хакасию спасает федеральный центр и полпред Меняйло.