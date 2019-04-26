ЦБ отозвал лицензию у Холдинвестбанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Холдинвестбанка. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Банк, в частности, допускал нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предоставлял некорректную и неполную информацию по операциям, проводил сомнительные транзитные операции, осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала.

По величине активов Холдинвестбанк на 1 марта занимал 420-е место в банковской системе России.

Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у «Тройка-Д банка» из топ-200.