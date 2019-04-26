Словакия перекрыла транзит российской нефти по «Дружбе»
Компания Transpetrol, оператор словацкого участка нефтепровода «Дружба», остановила прокачку российской нефти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
Отмечается, что агентство ознакомилось с письмом Transpetrol, в котором содержится данное решение. В письме говорится, что нефтеперерабатывающий завод Slovnaft не хочет покупать российскую нефть из-за проблем с ее качеством.
Ранее стало известно, что Украина остановила транзит российской нефти по «Дружбе». Отмечалось, что национального оператора «Укртранснафта» также не устроило качество нефти, которая поступает из России.
В России признали проблемы с качеством нефти и пообещали устранить их к 29 апреля.