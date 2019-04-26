Словакия перекрыла транзит российской нефти по «Дружбе»

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Компания Transpetrol, оператор словацкого участка нефтепровода «Дружба», остановила прокачку российской нефти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Отмечается, что агентство ознакомилось с письмом Transpetrol, в котором содержится данное решение. В письме говорится, что нефтеперерабатывающий завод Slovnaft не хочет покупать российскую нефть из-за проблем с ее качеством.

Ранее стало известно, что Украина остановила транзит российской нефти по «Дружбе». Отмечалось, что национального оператора «Укртранснафта» также не устроило качество нефти, которая поступает из России.

В России признали проблемы с качеством нефти и пообещали устранить их к 29 апреля.