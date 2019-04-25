Запретят ли россиянам привозить мясо и сыр из-за границы, рассказали в кабмине

Российское правительство не рассматривает вопрос о введении запрета частным лицам привозить в Россию из-за границы молочную и мясную продукцию для собственных нужд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате кабмина.

До этого Национальная мясная ассоциация обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам привозить в Россию из-за границы молочную и мясную продукцию, усилить контроль ручной клади и багажа при въезде в страну, а также увеличить ответственность за нелегальный провоз такой продукции. По словам ассоциации, эта мера необходима для защиты от заражения АЧС.

«Никаких новых ограничений для граждан никто вводить не собирается. Этот вопрос не рассматривается», — заявил представитель аппарата кабмина.

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