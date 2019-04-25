В Венгрии и Словакии оценили качество российской нефти
В крупнейшей нефтегазовой компании Венгрии MOL оценили качество сырой нефти, которая поступает по трубопроводу «Дружба» в южном направлении для Словакии и Венгрии. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, регулярно ведется мониторинг всех участков трубопровода, и на настоящий момент по нему поступает качественная нефть.
«Пока мы видим, что качество сырой нефти, поступающей по трубопроводу, соответствует нашим операционным стандартам», — отметили в MOL.
Ранее сообщалось, что Украина примет участие в переговорах по нефтепроводу «Дружба» в Минске.