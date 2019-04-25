В Белоруссии оценили ущерб от поставок нефти из России

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Заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов рассказал, во сколько оценивается ущерб от поставок некачественной нефти из России. Об этом сообщает «БелТА».

По его словам, белорусская сторона оценила потери, которые были понесены в апреле.

«На сегодня они составляют около $100 млн в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов», — сказал Сизов.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Дмитрий Козак прокомментировал проблему с качеством российской нефти в трубопроводе «Дружба».