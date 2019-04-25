ФРГ назвала Китай серьезным конкурентом Европы
Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что Китай является серьезным конкурентом Европы. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Пекин является многообещающим партнером и серьезным конкурентом ФРГ и Европы.
Он также добавил, что ЕС необходима «ясная стратегия» в отношении КНР.
Альтмайер подчеркнул, что данная стратегия должна учитывать экономико-политические интересы Европы.
Ранее СМИ сообщили, что Германия «парализована» выбором между США и Китаем.